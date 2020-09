Meléndez: no hagan cola donde no va a llegar la gasolina

La gobernadora del estado Lara, almirante Carmen Meléndez, exhortó este 2-S a la ciudadanía, a no formar colas en estaciones de servicio a donde no llegará combustible. Sin embargo, usuarios explican que las hacen porque no siempre se cumplen los cronogramas anunciados por la Gobernaciòn.

En su reporte diario de hoy martes, Meléndez conversó sobre esta situación con el comandante de la ZODI Lara, Enrique José Arocha quien, si destacó el despliegue de operativos de seguridad, reconoció que se están presentado situaciones de perturbación del orden público en las kilométricas colas a las cuales las personas, acotó, se van ‘preparadas’, con equipamiento y demás.

Expresaron la intención de permitir colas sólo en las estaciones donde llegará combustible.

Para el mediodía, el reporte oficial del secretario de Obras Públicas, almirante Adolfo Pereira, indicaba 44 estaciones de servicio surtidas durante la jornada, en el estado Lara.

Por cierto que Pereira informó sobre la activación de un sistema express de distribución de gasoil, mediante unidad móvil habilitada por Semalara, la cual atenderá centros de salud y necesidades particulares como productores agrícolas. La gobernadora pidió atención a los de la parroquia Juares.

Resfriado y COVID no es lo mismo

Con motivo de los casos de resfriado común, la mandataria regional hizo énfasis en las diferencias que hay con la COVID-19, siendo la principal, la manifestación en este mismo orden, de:

Fiebre

Dolor muscular

Náuseas

Vómito

Diarrea

Tras precisar los ocho nuevos casos comunitarios registrados en Lara el 1-S, que elevan la cifra de casos confirmados a 683, la gobernadora destacó la rehabilitación del CDI Dorotea Navas, de Cabudare, el cual será centro centinela de esa jurisdicción.

Celebró que sea 17º centro de salud rehabilitado durante la pandemia, lista a la cual se sumará el hospital Daza Pereira, tras la recuperación de varias áreas físicas, particularmente el quirófano.

Gasificación en Lara

Pereira adelantó que para el sábado 7-S la Urb Alí Primera contará con gas por tubería, luego de la última prueba pautada para el viernes 5. 400 familias serán beneficiadas.

Parlamentarias 2020

Este viernes 5-S es la fecha para la inscripción de candidatos a diputados, de cara a las parlamentarias del 6-D. Meléndez dijo que el Psuv está reunido desde temprano en la hostería El Obelisco, haciendo lo concerniente para inscribir sus diputados.