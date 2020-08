Diputado Requesens cumplirá casa por carcél y esta fueron las reacciones de los dirigentes políticos

Luego de dos años detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), el diputado Juan Requesens fue excarcelado el viernes 28 de agosto en horas tarde, para cumplir una medida cautelar en su residencia.

La información fue confirmada por su hermana Rafaela, quien escribió en sus redes sociales: “Ya Juan se encuentra en su casa”.

La dirigente aclaró que no se trata de una medida de libertad plena para el legislador, sino de una sustitutiva de privación de libertad, o casa por cárcel.

“¿Estamos contentos? Sí. Ustedes también lo estarían. Pero tenemos muy claro que Juan no es libre aún y no vamos a dejar de luchar hasta que él y toda Venezuela lo sean. Aunque hoy mi hermano podrá dormir en su casa y en su cama, hay muchísimos venezolanos inocentes que no pueden hacerlo. No vamos a dejar de luchar por ellos”, expresó.