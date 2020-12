AD salva su voto al rechazar continuidad de Asamblea Nacional electa en 2015

Acción Democrática salvó su voto este sábado al rechazar que la continuidad de la Asamblea Nacional electa en 2015 ocurra a través de la comisión delegada y que el control político del Gobierno recaiga en el consejo político y deje de estar en el Parlamento, de acuerdo con información conocida por twitter de “El Nuevo País y Zeta” (@enpaiszeta).

Desde hace una semana es el tema que se toca con mayor vehemencia. Por intermedio de “Efecto..Cocuyo” se indicó que la fórmula que se usará para dar continuidad a la Asamblea Nacional después del 5 de enero de 2021, cuando finaliza su periodo constitucional, sigue siendo incierta. Los diputados han escuchado al menos tres opciones: instalar la plenaria completa; funcionar bajo la figura de la comisión delegada o convertirse en una suerte de “congresillo”.

La primera opción tiene la dificultad en que los 112 diputados opositores, ya no son 112: algunos han sido encarcelados, otros están en el exilio y otros no están dispuestos a seguir en sus cargos después de finalizar el periodo legislativo el próximo año. La solución planteada para esto fue la modificación del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional que permite la votación “virtual” de los parlamentarios que están en el exterior.

La segunda opción choca con las competencias que tiene esta comisión que está prevista para mantener la operatividad de la Asamblea Nacional durante el receso parlamentario, pero no para sustituir a la plenaria de diputados. Para aprobar su instalación se requiere la mayoría de los integrantes del Parlamento.

La tercera opción es la menos explorada y sería una suerte de comisión delegada, pero más amplia. Ninguno de los tres escenarios está previsto en la Constitución de 1999 vigente (artículo 219) ni en el Estatuto que Rige la Transición a la Democracia que señala, en su artículo 13, que el 5 de enero de 2021 se instalará una nueva Legislatura de la Asamblea Nacional.

Pero, los parlamentarios defienden la permanencia de la AN, electa en 2015, argumentando que el 6 de diciembre no se convocó una elección democrática sino un fraude y no puede haber un vacío de poder. La Unión Europea, Estados Unidos y el Grupo de Lima también consideran ilegítima la elección.

El cuerpo parlamentario, consciente de la necesidad de reformar el Estatuto de la Transición, convocó una sesión el pasado viernes 18 de diciembre en la que aprobó en primera discusión las modificaciones correspondientes. Sin embargo, la segunda discusión, que fue solicitada “con urgencia” para el sábado 19 de diciembre, no se dio. En consecuencia, las modificaciones a la Ley aún no son efectivas.

Consultados nueve diputados para conocer cómo ven la continuidad de la AN a escasos 10 días para el fin de esta Legislatura. Consultado el 12 de diciembre, el presidente de la Poder Legislativo, reconocido por más de 50 países como presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, evadió la pregunta y declaró que el 5 de enero “se instalará el Parlamento nacional a través de los mecanismos que tiene la Constitución” sin precisar cuál será la fórmula usada.

Antonio José Seijas vía El Nuevo País y [email protected]/Efecto..Cocuyo