Allup a políticos: Malo hubiese sido participar el 6-D, a pesar de no tener garantías

El diputado y secretario general de Acción Democrática Henry Ramos Allup, volvió a reiterar que en Venezuela no hay observación internacional porque la administración de Maduro quiere hacer las elecciones el 6 de diciembre, a su manera “y eso la comunidad internacional no se la cala”.

Con relación a aquellos dirigentes que en un principio tenían pensado participar y ahora, al ver que no hay acompañamiento internacional, se abstuvieron, les dijo: “Malo hubiera sido, asistir a pesar de no tener observación, iban a participar de todas todas, como hacen otros zánganos”.

Allup confirmó que la oposición recibió al alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell para hablar del tema electoral y de las condiciones mínimas necesarias para participar en los comicios, las cuales fueron rechazadas por la administración de Maduro.

Sobre la consulta popular propuesta por Juan Guaidó, Allup dijo que las preguntas eran “perfectas”.

Además advirtió que no tienen solución mágica sobre la situación política y criticó a aquellos que dicen que la respuesta es una invasión extranjera. “Esos mismos países han dicho que no van a venir, lo han dicho expresamente que no van a invadir”, añadió./APP

Foto vía Twitter de Henry Ramos Allup