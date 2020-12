Cabello: Prepararemos una ley que castigue a los diputados que pidieron sanciones

Tras asegurar su victoria en las venideras elecciones parlamentarias, el candidato a la Asamblea Nacional (AN), Diosdado Cabello, aseguró que el oficialismo aprobara una ley “que aplique todo el peso de la justicia a quienes pidieron sanciones“, expresó en el cierre de campaña del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (GPPSB).

“Vamos a preparar una ley para castigar a los diputados que le hicieron daño al país con sanciones y bloqueos”, dijo Cabello desde la avenida 39 de San Francisco de Maracaibo, capital de Zulia.

“El 05 de enero vamos entrando a la Asamblea Nacional, el pueblo, los diputados y diputadas acompañando a Bolívar y Chávez. El día 06 en la mañana estaremos aprobando una ley que aplique todo el peso de la justicia a quienes pidieron sanciones”, manifestó.

Indicó que en las elecciones parlamentarias pasadas, el oficialismo asumió la derrota, “ahora tenemos la oportunidad histórica de recuperar un espacio perdido. Donde los diputados hicieron mucho daño y utilizaron para hacer política y conspirar contra Venezuela“.

Controvertido cierre de campaña

Refiriéndose a las parlamentarias, Cabello ha ironizado la posibilidad de quien no acuda a las urnas no le darán de comer. “Las mujeres estarán al frente de esta campaña, se levantaran tempranito y dirá a levantarse que hay que ir a votar“, “el que no vota no come, para el que no vote no hay comida, se le aplica una cuarentena sin comer” dijo.

Las bromas de Cabello no han sentado nada bien en la oposición, que ha arremetido contra el ‘número dos’ del chavismo y contra las elecciones, a las que han vuelto a calificar de “fraude”.

Es el caso de la diputada Delsa Solórzano, quien a su juicio “esta declaración, de cara al fraude” de las elecciones del 6 de diciembre, ha escrito en Twitter, por uno de los “principales voceros de la dictadura” es una muestra de que “quienes usurpan el poder son responsables de crímenes de lesa humanidad”.

Por su parte, Cabello, horas después, aprovechando el cierre de campaña en Zulia, ha criticado a la oposición, a la que ha acusado de tergiversar sus palabras.

Con información de La Nación y La Razón

Foto: Prensa Presidencial