Dirigente sindical: insumos básicos para personal de salud tiene un déficit de más de 50 %

De acuerdo con el dirigente sindical de hospitales y clínicas de Caracas, Mauro Zambrano, “nada” con respecto a la protección del personal sanitario ha cambiado, “más bien ha empeorado”.

“Sigue el déficit de protección por más de 50 %, mascarillas, guantes, e incluso insumos básicos para la limpieza”, dijo.

Agregó que algunos equipos médicos no están operativos en diversos centros, “en el caso del Hospital Vargas no funciona el tomógrafo, si vas al Periférico de Catia o Los Magallanes te encuentras con que no sirve la terapia intensiva”.

En entrevista para Unión Radio, aseveró que ha aumento la cantidad de personal de salud que ha renunciado por los bajos ingresos que perciben.

Refirió que en el Clínico Universitario con una población de más de 5 mil 500 trabajadores renunciaron 798 el año pasado, “porque no tienen cómo llegar”.

“El personal de enfermería y camilleros han tenido que migrar a otras actividades para poder sobrevivir, pero no dejan el hospital porque todavía tenemos la esperanza de que esto va a cambiar”, acotó./SYGA

Foto: Getty Images