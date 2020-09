Docentes: no hay condiciones bioseguras para asistencias pedagógicas

Olga Ramos, directiva de la Asamblea de Educación, aseguró este martes que no existen las condiciones de bioseguridad e infraestructura para ofrecer las asistencias pedagógicas a partir del mes de octubre.

“Tienen que haber todas las medidas de seguridad, porque si no se está corriendo un riesgo muy grande y yo no he visto la inversión”, dijo Ramos en una entrevista en Unión Radio.

A raíz de la pandemia y todas sus consecuencias en el país, se le hace cuesta arriba al gremio precisar si realmente el año escolar inició este miércoles.

“Este año, siendo tan atípico, es muy difícil saber si arrancó o no arrancó. Lo que sí sabemos es que hay algunos sitios donde los docentes han protestado y se sigue manifestando el malestar tanto de los docentes como de las organizaciones de padres”.

El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció este martes que a partir del 5 de octubre, y durante las semanas de flexibilización, los colegios y liceos abrirán sus puertas para prestar asistencia pedagógica a alumnos y representantes, por cita.