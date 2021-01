En diciembre, 25 profesionales de la salud perdieron la vida a causa de la Covid-19

La Covid-19 sigue cobrando victimas en Venezuela y el mundo, solamente durante el mes de diciembre y dentro de lo que el gobierno calificó de ‘flexibilizan segura’, 25 trabajadores de la salud perdieron la vida a causa del virus, esto según los datos de la Ong Médicos Unidos Venezuela.

La partida física de quienes a diario se mantienen luchando contra el coronavirus en medio de una situación deprimente a causa de la crisis venezolana, enlutece las instituciones de salud publicas y privadas en Venezuela.

Con la última cifra mensual de fallecidos del personal de salud del 2020, se totalizan 295 caídos, de los cuales 217 eran médicos, 52 enfermeros y 26 con otras ocupaciones dentro de las instituciónes de salud.

En cuanto los estados con mayores registros de sanitarios fallecidos, se encuentra el Zulia encabezando la lista con 64 decesos, seguido por el Distrito Capital con 27, Carabobo con 26, Anzoategui 21 y Bolívar con 20.

Seguido por el Táchira con 17, Aragua 15, Lara con 14 decesos, Mérida con 11 y Barinas y Falcón con 10 muertos cada uno. Monagas se posiciona en la lista con 9 profesionales fallecidos, mientras que, Vargas, Trujillo, Nueva Esparta y Guárico registraron 7 casos cada uno.

Por otro lado, Portuguesa fue uno de los estados con menos registros llegando a contabilizar 5, Sucre con 4, Yaracuy, Miranda, Cojedes y Apure con 3 casos cada uno y Delta Amacuro con 2 registros.

¿Cuál es el balance real?

Diversos médicos en Lara, denuncian que muchos de los sanitarios fallecidos no son incluidos en los reportes diarios ofrecidos por el gobierno, “sabemos porque lo vivimos, no porque lo escuchemos en el reporte” expresó un galeno que prefiere ocultar identidad.

Por otro lado, el experto en economía de la salud, Edgar Capriles, se preguntó “¿Acaso los médicos tienen una sensibilidad en particular o las cifras son otras?” al develar la cifra de los trabajadores de la salud han fallecido a causa de la Covid-19.

Mientras tanto el registro oficial de fallecidos en el país, apenas suma 1.025, con promedios diarios que no superan las cinco muertes. Cifra contradictoria que choca con las denuncias de familiares alegando que “el cuerpo fue cremado, sin previo aviso” por presentar síntomas de la Covid-19. Estos casos (que han sido muchos) son sospechosos por los cuadros crónicos que llevan a la muerte, pero no se cuentan en la data oficial.

Médicos sin insumos

De diversas maneras intentan callar las constantes denuncias del sector sanitario, ademas, de la grave crisis que se vive en el país también se suma la falta de insumos médicos indispensables para el cuidado de los paciente con coronavirus.

“Con un tapabocas desechable debemos cumplir una guardia completa“, “normalmente no hay guantes“, “no hay personal, por eso pasamos más de 24 horas aquí“, y así muchas otras denuncias que evidencian la precariedad de las instalaciones y la baja intención de cuidar a los profesionales que velan por la salud de los venezolanos.

La protección del personal medico es tan mínima, que el hecho de cumplir sus funciones es un completo desafío. “No podemos decir nada, nos amenazan con botarnos“, “si continuamos acá es por vocación, no por el sueldo“, “estamos rodeados de milicianos y no es por nuestra seguridad, sino por la de los de arriba“, expresan los profesionales que continúan sirviendo en el Seguro Social Pastor Oropeza y en el Hospital Central Universitario Antonio María Pineda.

Aunque la cifra nacional totalizaron 295 sanitarios fallecidos, la organización aclara que todavía quedaron alrededor de 50 profesionales sin confirmar.

Naikarys Cordero

Foto: Angel Zambrano