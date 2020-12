Guaidó: No solo es un día para rechazar el fraude, sino para cambiar el país

Hoy #12D el mundo sentirá nuestra determinación para conquistar la libertad.



No estamos solos, estamos juntos, unidos y movilizados en las calles de Venezuela ejerciendo nuestro rol en este proceso.



¡Yo no me rindo! ¡Seguimos adelante!#HoyTodosALaConsultaPopular pic.twitter.com/p3UqVX17Wl