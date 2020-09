Diputado Guerra tras conocer indulto: Soy perseguido político y quiero volver a mi país

“Contra mí no hay ningún tipo de prueba, me imputaron seis delitos y con eso la Constituyente me allanó la inmunidad parlamentaria, yo soy inocente“, expresó el diputado de la Asamblea Nacional, José Guerra.

Además afirmó este lunes su disposición de regresar al país porque se considera inocente de los delitos que le acusan y que lo mantienen en un exilio forzado.

“Soy perseguido político y quiero volver a mi país», aunque acotó que «quiero saber el alcance del decreto, que esté publicado, ahora no hay manera de llegar a Venezuela ahorita por los vuelos cancelados y la pandemia, hay un conjunto de atenuantes que hacen que la decisión de regresar no sea inmediata, pero yo, José Guerra, quiero regresar a Venezuela”.

Dijo que se deben evaluar los casos de quienes han padecido la prisión desde hace varios años y recibieron el beneficio del indulto.

“Le pregunto a (Roberto) Marrero, que ha estado enfermo, ¿sale libre o no? ¿se quedan presos si están indultados?. Cada quien hará sus ponderaciones”.

Pidió ser razonables con la situación que viven quienes están presos.A su juicio, lo mejor que puede pasar en el país es una ley de Amnistía general “para que las cárceles se vacíen”.



Con información de Unión Radio

Foto: Archivo El Informador