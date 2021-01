Jorge Rodríguez: En este parlamento no habrá exclusiones para la oposición abstencionista

Jorge Rodríguez presidente de la cuestionada Asamblea Nacional (AN) elegida el pasado 6-D, afirmó que el Parlamento se mantendrá firme pese al cambio de gestión en Estados Unidos.

Asevero además que a la AN no le quita el sueño que un gobierno extranjero reconozca o no reconozca las funciones de ese Parlamento.

Además indicó que en el proceso de diálogo serán invitados incluso los sectores políticos que no participaron en las elecciones parlamentarias del pasado 6 de diciembre.

“No habrá exclusiones”, dijo, aunque manifestó que la no asistencia será responsabilidad de cada organización política de la oposición.

“No fuimos electos por el pueblo para caer en opciones de aislamiento. Creo que hay un mandato muy claro de recuperación del parlamento, con el concurso de todas las voces que deben participar”, indicó./APP

Con información de Unión Radio

Foto Archivo EI