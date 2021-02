Leocenis García: “No puede haber democracia si la gente no come y si no vive con dignidad”

Para Leocenis García, coordinador nacional de Pro Ciudadanos, “no puede haber democracia si la gente no come, y si no vive y se desarrolla con dignidad”.

En un boletín informativo llegado hasta nuestras oficinas de redacción, García enfatiza que la única manera para que ello ocurra es volver a tener democracia en el país, “y el único medio para conseguirla es que haya elecciones libres y verificables”.

Reiteró el dirigente político su denuncia de que las pasadas elecciones parlamentarias, en lasque participó su organización política, “fueron amañadas y fraudulentas, y ante el país expusimos con pruebas y pedagogía la naturaleza del fraude”.

También aseveró que “no hay camino ni a través de la violencia ni a través del odio estéril”.

-Quienes piensan que el fin justifica los medios suponen que un futuro logrado con sangre borrará las culpas provenientes de las claudicaciones éticas y de los crímenes.

Más adelante, luego de algunas críticas a quienes supuestamente promueven una vía distinta “a la constitucional” como una manera de salir del régimen de Nicolás Maduro, el García reiteró que “Pro Ciudadanos no cree en la abstención ni en la violencia como método de lucha”.

-Por ello, autorizamos a todos los coordinadores regionales de Pro Ciudadanos a participar y buscar alianzas con todos los factores democráticos agrupados en quienes participaron en las anteriores elecciones, o con quienes se abstuvieron y ahora han decidido participar en las venideras.

Explicó que esas alianzas deben tener como objeto fundamental el buscar candidaturas unitarias que puedan derrotar a los candidatos del régimen madurista.

No obstante, también fue reiterativo García en recalcar que “el voto implica ciertamente la posibilidad de que gobierne el pueblo, pero si se logran elecciones libres y no amañadas, como las del pasado 6 de diciembre”.

Reinaldo Gómez

Foto: Cortesía Prensa Pro Ciudadanos