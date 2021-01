“Los venezolanos tienen un gigantesco vacío de liderazgo”

El presidente de Datincorp y analista político, Jesús Seguías, consideró que el gobierno de Nicolás Maduro salió fortalecido de las elecciones parlamentarias gracias a los errores cometidos por la oposición venezolana.

“No aplica en Venezuela por las realidades políticas, el mantra de “antes de ir a elecciones primero tiene que irse Maduro del poder”. Ese fue el error de Trump y de la oposición que dirige Guaidó. Fracasaron”, expresó Seguías.

En el programa Vladimir a la Carta, el analista político expuso que según datos obtenidos por Datincorp, el 61% de los venezolanos no quieren que Guaidó continúe liderando a la oposición.

“Apenas el 15% de los venezolanos reconocen a Juan Guaidó como presidente constitucional del país”, dijo Seguías.

Asimismo, expresó que el país enfrenta un vacío de liderazgo y que tanto Maduro como Guaidó, tienen más del 80% de desconfianza de los venezolanos.

“Un 82% de los venezolanos no confía en las decisiones políticas de Nicolás Maduro, pero un 88% de los venezolanos no confía en la actuación política de Juan Guaidó”. (…) Lo que tienen los venezolanos es un vacío de liderazgo gigantesco, no hallan en quién creer, no me refiero a mesías, el país quiere un liderazgo sólido que comience a corregir todo lo malo que se ha hecho”.