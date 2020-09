Marrero: No quiero ser candidato porque no confío en el sistema

Roberto Marrero, jefe del despacho de, Juan Guaidó, aseguró que personas lo llamaron con el fin de que se postulara para la venideras elecciones parlamentarias de diciembre, propuesta que el diputado rechazó.

“A mí me llamaron unas personas para ser candidato y yo les dije: mira, yo no quiero ser candidato porque yo no confío en el sistema”, comentó

Marrero, llamó a no satanizar a los dirigentes de la oposición que tratan de buscar condiciones electorales, como Henrique Capriles Radonski. “Yo no veo problema es que ellos hagan política (…) el cual yo no apoyo, pero tampoco satanizo”.

Con información de Unión Radio

Foto: vía El Nacional