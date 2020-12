Para el infectólogo y asesor en materia de salud de la Asamblea Nacional, Juli Castro, en el plan de vacunación del gobierno “algo no cuadra”.

El especialista escribió en su cuenta de Twitter que cada dosis cuesta 12 dólares, es decir 120 millones en total, seis veces más que la deuda con el fondo rotatorio que no se ha cancelado desde hace dos años.

“Uhmmmmm Algo no cuadra… La epidemia de sarampión y difteria surgió en Venezuela por qué no vacunaron a 1 millón de niños al año por varios años. Ahora van a vacunar a 10 millones de personas ???? , No parece muy lógico o si”, escribió.

El martes, la administración de Maduro dijo que en los próximos tres meses iniciará una campaña de inmunización a 10 millones de venezolanos priorizados, tras firmar un acuerdo con Rusia para suministrar la Sputnik V.

Una cuenta rara: 10 millones de vacunas para covid a 12$ por vacuna es 120 millones de $. Pero la deuda del fondo rotatorio es de 20 millones de $ y no han pagado hace un par de años. Uhmmmmm Algo no cuadra. — Dr. Julio Castro (@juliocastrom) 30 de diciembre de 2020

Foto: @apnews