Rodríguez: A las arcas de EEUU va el dinero que se han robado Guaidó, Borges y Vecchio

El jefe nacional del Comando de Campaña “Darío Vivas”, y aspirante a la AN, Jorge Rodríguez, acusó este 10-Oct a Juan Guaidó, Julio Borges, y Carlos Vecchio de robarse tres millones de barriles de gasolina y 33 mil millones de dólares , que van a las arcas del imperio norteamericano.

Rodríguez aseveró que de ese dinero, “algunas migajas les cae a Guaidó, Borges y Vecchio, porque es un negocio y por eso siguen con la crueldad contra el pueblo de Venezuela”.

Se preguntó, “Si ya se les derrumbó su propuesta atroz del autoproclamado, por qué siguen con la maldad, por qué siguen atacando las costas, por qué nos impiden vender nuestro petróleo”.

Aseguró que los líderes de esa oposición están millonarios y que a ellos no les afectan las sanciones como al pueblo venezolano, por lo que insistió en la necesidad de resistir y luchar junto al mandatario Nicolás Maduro.

Lucha contra la corrupción

Rodríguez propone hacer una cruzada contra la corrupción, por lo que considera que hay que hacer nuevas leyes en este sentido.

Recordó que en la constitución está prevista la presencia de la empresa privada, pero que produzca, con unas reglas del juego claras, que no saque los capitales y que no corrompa a los funcionarios y que no robe el dinero del pueblo.

Anderson Piña Pereira

Foto vía Twitter PSUV