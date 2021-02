Venezuela entre los países con déficit en sistema de vacunación

“Los programas de vacunación en Venezuela no han logrado cumplir con el alcance necesario para erradicar por completo las distintas enfermedades”.

Alejandro Rísquez, médico pediatra y epidemiólogo, dijo en una entrevista para Fedecámaras Radio que Venezuela se mantiene entre los países de Latinoamérica con déficit cobertura de vacunación para la población.

Esto motivado a las diferentes fallas en el sector salud como en la atención primaria,

Por otra parte, la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), realizó un informe en el cual se estipula que la tasa de letalidad del dengue en Venezuela durante el 2020 fue de 52.3% comparándolo con el 2019.

El especialista, explicó que el término letalidad es un cálculo que se hace entre la cifra de fallecidos a causa de dengue y los casos de dengue registrados en un periodo determinado.

Además, entre un conjunto de expertos que han revisado dichas cifras consideran que el número de fallecidos es de 14, lo que representa una cifra alta, sin embargo, aclaró que el número de casos que se han reportado está muy inferior a lo esperado.

“Se están sub registrando los casos o como ocurre en varias oportunidades que los contagiados pasan el contagio en sus casas y por ende no quedan registrados”.

Paludismo y VIH

Con la llegada del coronavirus al país el pasado marzo del 2020 no significa que las demás enfermedades hayan cesado.

Se tiene información que el paludismo en Venezuela está dando la mayor carga de casos en Latinoamérica.

Cabe destacar que los casos de paludismo han disminuido motivado a la inamovilidad de los venezolanos en el sur del país -zona de fuente de la infección- por las restricciones que hay en el país.

“Venezuela sigue retribuyendo con más del 50% de casos de paludismo en la escala latinoamericana. No hemos podido controlar eso”.

Por otra parte, pero no menos importante lo casos de transmisión sexual como el VIH no han disminuido y no se ha logrado que el 90% de los pacientes infectados disponga del tratamiento.

Además, las epidemias que estaban en curso en el país como la de difteria aún no se ha podido controlar.

“Hay que fortalecer los equipos de epidemiología que son quienes llevan los programas de vacunación ya que no cuentan con vehículos e insumos mínimos para poder vacunar como en el inventario de las vacunas”.

Douleydis Romero

Foto: @apnews