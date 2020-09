Vicente Díaz: Maduro estimula la abstención

El exrector del Consejo Nacional Electoral, Vicente Díaz, afirmó que la única estrategia del gobierno, «es lograr que el elector no vaya a votar y que los partidos no vayan a votar». Señala que al menos un 80% de los ciudadanos no está de acuerdo con la gestión del presidente Nicolás Maduro.

A su juicio, el ejecutivo nacional “estimula la abstención, debido a que si la oposición participa el gobierno perdería las elecciones parlamentarias”.

Señaló para Unión radio, que el oficialismo decidió nombrar un nuevo CNE, «le quita los partidos a las autoridades legítimas para empujar a la oposición a la abstención, esa es la verdadera política de Maduro».

Díaz consideró que Maduró logró una «batalla psicológica» que es haber convencido a los partidos y a los electores que no tiene sentido votar.

«La principal condición electoral que hay que lograr es que la gente quiera defender su voto, porque la forma de protesta que pueden ejercer los sectores más vulnerables es con el voto».

Sobre la propuesta de Juan Guaidó de una consulta popular, respondió que el diputado en estos meses «ha asumido una conducción con un riesgo personal tremendo, se la ha jugado completa. Ha tenido aciertos importantes y ha cometido errores importantes, aciertos y errores en conjunto, y esta consulta no tiene ninguna contradicción con el ejercicio del voto para las parlamentarias».

Sin embargo, respecto al reciente planteamiento del exgobernador de Miranda, Henrique Capriles, agrega que busca abrir caminos para la «recuperación de la democracia».

Foto: Vía