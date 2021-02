¡Atención! | Como identificar los amores que no son sanos

La Real Academia Española (RAE), entre una de sus definiciones sobre el amor, lo describe como: “Sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser”.

Esta definición habla del amor romántico como una necesidad. Si vemos el amor desde esta perspectiva, lo podemos vivenciar desde la dependencia emocional hacia el otro.

Lo que se traduce a necesitar a otra persona para lograr el bienestar personal y viceversa.

Y el amor nada tiene que ver con eso. Aunque no existe un único modelo de amor insano, sí existen patrones de actuación e interpretación que hacen que las relaciones de pareja puedan ser disfuncionales o generar malestar.

Hay parejas que consideran que cada uno es responsable de la felicidad de su compañero y si esto falla en algún punto es “porque no lo sé hacer feliz, estoy fallando”.

Por otro lado, están quienes tienen un concepto de amor posesivo: “Eres mío (a)”, lo que conlleva a establecer prohibiciones, y reglas atípicas en la relacion.

Todo esto puede disfrazarse con motivos hermosos, felices y necesario para mantener una relación.

Por eso este día de San Valentín, te hablaremos sobre los amores que no son sanos.

Amores que no lo son

¿Qué tipos de amor hay y cómo identificarlos?

Amor dependiente

El mito de la media naranja, que nos dice y hace creer que si no hay una persona a nuestro lado no estamos completos y nos falta algo, puede ser un buen ejemplo.

“No soy nada sin ti”, “eres quien me hace estar completo (a)”, “ya no merece nada la pena porque no está esa persona”

Amor sobreprotector

Por otro lado, también podemos vernos como los abanderados o protectores de nuestra pareja. Si esto ocurre, nos veremos responsables del malestar de la otra persona, generando sentimientos de culpa e hiper-responsabilidad hace ella.

“Por mi culpa está llorando y no es feliz”, “no le puedo hacer feliz”, “no sé cómo hacer que no sufra”, “soy un novio pésimo”

Amor idílico

También distorsionamos el concepto de amor romántico pensando que siempre sentiremos esta emoción de la misma manera hacia la persona querida, independientemente del tiempo que pase o las circunstancias que ocurran en mi vida.

Psicólogos califican esto como imposible, ya que los primeros momentos de una relación sentimental suelen ir motivados por sensaciones y emociones muy intensas y agradables.

“El amor en sus primeros momentos genera cambios fisiológicos en nuestro organismo que afectan directamente a los centros del placer de nuestro cerebro”.

Amor adicto

A nivel bioquímico, los seres humanos nos enamoramos cuando percibimos reciprocidad en una persona a la que atribuimos características psicológicas, sociales y físicas que nos resultan atractivas.

Esta interpretación automática pasa al sistema endocrino segregando una serie de hormonas como la dopamina, que está íntimamente relacionada con la activación de los centros del placer del cerebro.

Estas reacciones son similares a las que se producen al consumir algunas drogas de abuso o conductas adictivas, produciendo una serie de sensaciones y emociones intensas en nuestro cerebro e imposibles de mantener a largo plazo, por lo que si entendemos el amor como estas sensaciones, lo estamos entendiendo como una reacción química, abrupta y fugaz, lo que se contrapone al concepto de pareja.

Amor fugaz

Pueden ser comunes, patrones de conducta hacia las relaciones sentimentales desde la búsqueda de la sensación indicada anteriormente.

Psicólogos señala que estas son las parejas que se inician de forma rápida e intensa y que terminan unos meses después para posteriormente buscar de nuevo otra relación y encontrar de nuevo esa sensación.

Amistad, el vínculo clave

Pensar que solo la pareja puede hacer feliz a alguien y que sin el o ella no se puede ser feliz, lleva a las personas a alejarse de otras variables y áreas de su vida sobre las que también se sustenta su felicidad y bienestar.

Conocerás, y seguramente de cerca, a alguna pareja que ha dejado de lado sus respectivas amistades. Esto es la peor decisión que se puede tomar.

Es recomendado que el bienestar sentimental no destruya el entorno social, las amistades y familia.

