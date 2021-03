Cinco consejos para que reine la armonía en tu hogar

La naturaleza de todo ser humano es encontrar la paz y el equilibrio en la vida, pero también en el hogar para descansar del estrés y descansar plácidamente, y para esto es necesario cargarlo con energía positiva.

Esto se puede lograr a través de un pensamiento claro y teniendo en buenas condiciones los espacio más importantes del hogar, como los dormitorios, baños, cocina y la entrada principal. Debido a que es donde recibimos a todos nuestros invitados.

Para conseguir esta armonía, paz, plenitud y felicidad en tu lugar mágico, te compartimos 5 consejos para armonizarla:

° Evita saturar las áreas con muebles ya que no permite que fluya la energía, es necesario no recargar nuestro hogar con objetos que no hacen más que recargar la zona. Deshazte de todos los muebles que consideres inútiles y deja que la tranquilidad se apodere del lugar.

° Implementar colores neutros en habitaciones y estancias, aunque la paleta de colores que desees aplicar en tu hogar es totalmente tu elección, lo más aconsejable es que utilices colores neutros. Estos pueden crear el equilibrio perfecto dentro de tu casa.

° Por la cocina entra la prosperidad a nuestro hogar, así que cuida esta área para neutralizar la energía negativa, esta zona es el corazón de nuestra vivienda, mantenla limpia, ordenada y pon cada cosa en su lugar.

° Decora tu baño con colores vivos, ya que la frecuencia de energía de estos espacios es baja, no hay nada mejor que tener un cuarto de baño donde puedas tomarte todo el tiempo que quieras. Pon una fuerte carga de energía en esta zona utilizando colores alegres y vivos.

° La forma larga y estrecha de los pasillos debe disimularse, así que decóralo con plantas, flores, macetas, cuadros o repisas, muchas veces los pasillos son la peor área de la casa. Pero, no dejes que estos largos y aburridos te abrumen. Utiliza todos los accesorios que desees para hacer de tu pasillo uno moderno y armonioso.

Foto: Pixabay