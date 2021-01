Conozca la importancia de tener un oxímetro en el hogar

De acuerdo con el vicepresidente neumólogo de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ), Germán Peces Barba, aunque la gasometría es la prueba más precisa, el oxímetro da una medida de aproximación muy buena que nos aporta información rápida, fácil y económica.

Este pequeño aparato que mide el porcentaje de saturación de oxígeno en la sangre, es sencillo y fácil de usar, incluso en los hogares.

En personas enfermas con insuficiencia crónica los niveles pueden estar bajos y conviven con ello sin alarmarse, pero en sujetos sanos, con un proceso infeccioso respiratorio como la Covid, cuando el oxímetro marca una saturación por debajo de 94% “hay que pensar que algo está pasando y puede ser neumonía”, apunta el especialista.

Una saturación de 95% indicaría que podemos estar tranquilos porque, aunque el paciente tuviera neumonía, “es poco importante y no va a entrar en un circuito de cuidados hospitalarios”.

El principal síntoma de la hipoxia (falta de oxígeno) es la fatiga o dificultad para respirar. En algunos pacientes con neumonía, también por Covid, no se manifiesta de forma tan patente.

Se trata de la hipoxia silenciosa, en la que el oxímetro es clave porque hace el papel de chivato.

“Puedes tener niveles peligrosos y no eres consciente de que te falta aire. Esto ocurre cuando la lesión de la neumonía no afecta a la elasticidad del pulmón. El paciente puede tener saturación de oxígeno incluso de 90, que es una insuficiencia respiratoria importante, y no ser consciente”, explica el doctor.

Aunque el experto considera recomendable tener este dispositivo en casa, también advierte de la importancia de saber utilizarlo para que la lectura sea fiable.

“Tiene que estar bien colocado en el dedo y que la uña no tenga esmalte. Miden el oxígeno a través del pulso, si está muy apretado o mal colocado dará disparates. Lo ideal es estar en reposo varios minutos previos, la mano donde hemos puesto el oxímetro apoyada en el pecho y permanecer sentado o tumbado durante la medición”, señala el neumólogo./SYGA

Con información de ABC

