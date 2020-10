Experto recomienda no mirar el reloj si tienes problemas para dormir

Javier Puertas, vicepresidente de la Sociedad Española del Sueño (SES), explica que al inicio del sueño estamos mucho más cansados, por lo que nos cuesta menos dormir que cuando nos desvelamos en mitad de la noche.

“Cuando se produce el desvelo han pasado varias horas de sueño profundo por lo que la sensación de sueño y cansancio es mucho menor. Todo esto hace que sea más difícil volver a dormir, pero no imposible”, dijo para CuídatePlus.

Tal y como apunta el experto de la SES, es importante “desmitificar que dormir del tirón y de una vez es la única forma de dormir y de descansar” ya que “lo habitual es que la gente duerma en dos periodos durante la noche”. Esto es importante porque el hecho de “no dormir del tirón no se traduce en un sueño menos reparador o de mala calidad”.

Según el experto, el problema no es el “por qué me despierto” sino el “por qué no me vuelvo a dormir”.

El primer consejo del experto para volver a coger el sueño rápidamente es muy sencillo: “No mirar el reloj”.

Parece simple, pero no lo es, de hecho “todo el mundo tiende a mirar la hora a la que se ha desvelado para saber cuántas horas quedan hasta que suene el despertador”. Esto es contraproducente “porque hace que nuestra atención se centre única y exclusivamente en el sueño”, afirma el experto.

“Si me preocupo en exceso por las horas que quedan para volver a despertar, esta preocupación impedirá que me pueda volver a dormir rápidamente”, indica. Y es que, “uno de los factores que hacen que no podamos volver a conciliar el sueño tras el desvelo es la capacidad de distraernos y desconectar, por eso cualquier exceso de atención en este momento hará que no durmamos”./SYGA

Con información de CuídatePlus

Foto: vía BBC