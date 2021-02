Los beneficios de comer en compañía

El estilo de vida frenético promovido en la actualidad muestra una clara tendencia al individualismo o a lo que se podría denominar cultura de la soledad. Si bien pasar tiempo a solas es positivo, ya que promueve el autoconocimiento, no es lo mismo que estar solo.

La soledad, el aislamiento, no son tanto una elección sino un producto de lo que esta sociedad está provocando y como resultado se terminan desarrollando sentimientos negativos e incluso trastornos del estado del ánimo.

En contraposición a la soledad impuesta por el sinfín de responsabilidades diarias, la naturaleza social del ser humano trata de buscar compañía en ratos libres, ya que la compañía es, en sí misma, una necesidad básica.

De acuerdo con Mayo Clinic, la compañía promueve la felicidad, reduce el estrés, supone un trampolín para superar traumas e incluso promueve hábitos de vida saludable.

Esto último ha sido demostrado por estudios llevados a cabo por las Universidades de Guelph y Waterloo en Canadá en colaboración con la Facultad de Medicina de la Universidad de Alabama en Birmingham. Según sus resultados, las personas que están solas comen peor, bien por exceso en su ingesta o por desarrollar un déficit calórico por inapetencia.

Considerando esto, un estudio publicado en el Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics consideraba la importancia de comer en compañía como forma de promover el desarrollo integral humano.

Comer en compañía es, entonces, bueno para la salud, dado que:

Favorece la comunicación verbal

Reduce la incidencia de depresión

Asegura una alimentación adecuada

Mejora los modales en la mesa

Además, se han encontrado vínculos entre estar en compañía y comer variado. Esto puede ser debido a que cuando se está a solas se prioriza la rapidez y sencillez del menú, mientras que cuando se está con otras personas no se escatima en la calidad de los platos, siendo común preparar menús caseros, acudiendo a restaurantes o incluso pidiendo comida a domicilio.

Estas consideraciones conducen a indicios de una mejor salud socioafectiva, así como una relación más saludable con los alimentos, pues estos pasarían a tener el mismo peso, de tal forma que tanto un sándwich, como una porción de Pizza Caracas o una bandeja de sushi, serían una opción tan válida como pollo asado o una ensalada de pasta. Siendo así eventos agradables motivados por la buena compañía.