“Nelsonero”: Me siento orgulloso de lo que soy…

Pese a padecer desde su nacimiento en Maracay, estado Aragua, de una severa discapacidad visual, Nelson Jesús García Martínez nunca se amilanó ante ello, y, hoy día se siente orgulloso de ser conocido en el mundo artístico-musical como “Nelsonero”.

Relata que su carrera artística ha saltado, de una formación sencillamente académica, con estudios integrales, a ser vocalista de la conocida orquesta local Malecón, cuya especialidad manifiesta es el género salsero.

Desde muy pequeño, se incorporó al Núcleo Maracay del Sistema Nacional de Orquestas Infantiles y Juveniles, creado por el siempre recordado maestro larense José Antonio Abréu.

Primero como ejecutante de la flauta dulce; luego, con la percusión, y finalmente, con la trompeta, “que fue el instrumento que finalmente me conquistó”.

Advierte que, aún así, él sigue perteneciendo al Sistema Nacional de Orquestas, pero ahora adscrito al Núcleo Barquisimeto, cuya sede se ubica en el Conservatorio “Vicente Emilio Sojo”.

Paralelamente, forma parte de la agrupación “Ensamble Lara Somos”, perteneciente al Programa de Educación Especial para el Sistema Nacional de Orquestas.

Con esta última agrupación, nos cuenta, ha cumplido ya dos giras al Japón, una de ellas para participar en la inauguración del Coro de Manos Blancas de ese país oriental, inspirado, por cierto -dice-, en las ideas del maestro Abréu.

-Por ésa y por muchas razones –afirma tajantemente este novel artista venezolano- es que yo digo que Barquisimeto y los barquisimetanos me recibieron con los brazos abiertos, de lo cual les estoy muy agradecido.

También compositor

Dice “Nelsonero” que su inclinación al canto le viene aproximadamente desde los 10 años de edad, cuando, simultáneamente, se dio cuenta de que igualmente poseía cualidades de compositor.

Recuerda, que siendo todavía un imberbe, le compuso varias baladas a una amiga muy apreciada, temas que luego convirtió en arreglos de salsa romántica.

Dos de esos temas, prosigue, los incluyó en su primer álbum musical, contentivo de 10 composiciones, dos de ellas de su autoría, producidas por Mauricio Silva, el mismo de Silva y Guerra.

Añade que, de esta producción, han sonado “Síntomas de amor”, de su propia creación; “Y no sé qué decirte”, que le da nombre al álbum; y “Siempre te recordaré”, que también compuso, en recuerdo –expresa– a su primo hermano Erick Luis, “El Gato”.

Se vino a Barquisimeto, prosigue, hace ya cinco años, y lleva dos como integrante-vocalista de la ya mencionada orquesta Malecón.

-Por eso y por muchas cosas -reitera-, mejor no me ha podido ir en Barquisimeto, que verdaderamente me recibió con los brazos abiertos.

Reinaldo Gómez

Foto: cortesía Carlos Colmenárez